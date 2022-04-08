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"Тинькофф инвестиции" узнали об отмене комиссии в 12% при покупке валюты

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты на "Мосбирже", сообщил телеграм-канал "Тинькофф инвестиции" со ссылкой на предписание регулятора для брокеров.

ЭкономикаЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеровЧитать подробнее

ЦБ 3 марта предписал брокерам при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов взимать комиссию в размере 30% от суммы сделки. С 4 марта 2022 года комиссия для физических лиц была снижена с 30% до 12%.

Одновременно ЦБ ввел комиссию для юридических лиц на том же уровне - 12% от суммы операции.

Ранее регулятор пояснял, что комиссия, которую брокеры теперь должны брать с физлиц при покупке валюты на бирже, просто "выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты".

Банк России Мосбиржа
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