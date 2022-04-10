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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребительским кредитам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил ставки по основным вкладам на 3 процентных пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 16%, тогда как ранее она достигала 19%.

По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3 месяца составляет 15%, 6 месяцев - 13%, 1 год - 11%. С годовой подпиской "СберПайм+" ставки по вкладам будут выше на 1 п.п.

Максимальная ставка по вкладу "Промо управляй" снижена с 14,16% до 11,1%.

Сбербанк также снизил ставки по потребительским кредитам на 2 п.п. Теперь минимальная ставка составляет 19,9%, ранее она достигала 21,9%.

"Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам", - приводятся в сообщении банка слова директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова.

Ставки по ипотеке Сбербанк пока оставил на прежнем уровне (минимальная на готовое жилье и новостройки начинается от 19%).

Совет директоров ЦБ РФ на внеочередном заседании 8 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - до 17% годовых.

Сбербанк
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