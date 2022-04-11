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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк вслед за снижением ставок по вкладам и потребительским кредитам понизил ставки по ипотеке.

ЭкономикаСбербанк снизил ставки по вкладам и потребительским кредитамЧитать подробнее

Как говорится в сообщении банка, по большинству ипотечных программ с 11 апреля ставки снижены на 2,1 процентного пункта (п.п.). Ставка по кредиту на покупку готового жилья и квартиры в новостройке теперь начинается от 16,9% (ранее - от 19%).

Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку, отмечает банк.

Ставки по программам льготной ипотеки не изменились.

"За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд рублей. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита", - сообщил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев, слова которого приводятся в сообщении.

Сбербанк с 10 апреля снизил ставки по основным вкладам на 3 п.п. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 16%, тогда как ранее она достигала 19%. По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3 месяца составляет 15%, 6 месяцев - 13%, 1 год - 11%. С годовой подпиской "СберПайм+" ставки по вкладам будут выше на 1 п.п.

Максимальная ставка по вкладу "Промо управляй" снижена с 14,16% до 11,1%.

Сбербанк также снизил ставки по потребительским кредитам на 2 п.п. Теперь минимальная ставка составляет 19,9%, ранее она достигала 21,9%.

Совет директоров ЦБ РФ на внеочередном заседании 8 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов - до 17% годовых.

Сбербанк
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