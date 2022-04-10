Правительство РФ увеличит свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Резервный фонд правительств РФ будет увеличен на 273,4 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Средства будут задействованы, в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций", - подчеркивают в правительстве.

Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года, отмечается в сообщении.