В Белоруссии выразили опасение, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр экономики Белоруссии Александр Червяков в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье назвал западные санкции экономическим геноцидом и высказал опасение, что они уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.

В то же время продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные" страны имеет, по мнению Червякова, достаточно высокую конкурентоспособность и по цене, и по качеству.

"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесины и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - отметил министр.

Между тем посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько в эфире телеканала ОНТ заявил, что белорусские калийные удобрения законтрактованы и направляются в КНР по железной дороге.

"На сегодняшний день большая часть объема продукции, которая ранее поставлялась на китайский рынок, уже законтрактована, и направляется железнодорожными маршрутами в КНР", - сказал он.

Дипломат заверил, что все компании активно работают над изменением логистических маршрутов, которые бы позволили бы доставить груз своему потенциальному покупателю. По мнению посла, уже в самое ближайшее время ситуация с поставками белорусских калийных удобрений будет выровнена.

США в августе 2021 года объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", которые вступили в действие 8 декабря. Санкции в отношении "Беларуськалия" ввела также Великобритания, а ЕС – секторальные санкции на поставки части продукции калийной отрасли Белоруссии. В начале декабря 2021 года в санкционный список США попала также "Белорусская калийная компания" – трейдер "Беларуськалия".

Помимо этого, Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в апреле этого года в отношении РФ ввел запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству.