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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:04

Правительство думает о смягчении проекта о запрете "валютных оговорок" в сделках внутри РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность расширить перечень сделок, которые не подпадут под предлагаемый Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ запрет на договоры с привязкой оплаты к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом обсуждения в правительстве.

ЭкономикаПравительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страныПравительство РФ обсуждает запрет "валютных оговорок" в сделках внутри страныЧитать подробнее

В конце марта стало известно о том, что ФАС подготовила законопроект, который запрещает участникам сделок внутри России определять по ним рублевую цену в размере, эквивалентном сумме в иностранной валюте или показателям биржевых, внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках. Предполагалось, что под ограничения не подпадут только сделки, осуществляемые в рамках внешнеторговой деятельности.

В правительстве считают целесообразным расширить круг исключений на сделки, совершаемые при осуществлении финансовых услуг, сделки с ценными бумагами и сделки с товарами (работами, услугами), перечень которых определит правительство РФ. При этом в этот перечень товаров должны попасть драгоценные металлы и продукция нефтегазовой отрасли, отметил источник.

Также, по его словам, в правительстве обсуждают возможность убрать из законопроекта норму, согласно которой оплата по уже имеющим валютную оговорку договорам будет рассчитана по курсу на 1 января 2022 года, если стороны не скорректируют его в течение 30 дней с момента вступления в силу закона.

В ФАС не стали комментировать возможную корректировку предложенного ведомством законопроекта.

Россия ФАС
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