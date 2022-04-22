РСПП счел неприемлемой идею запретить "валютные оговорки" в сделках внутри РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Запрет договоров с привязкой оплаты к курсу иностранной валюты или мировым товарным индексам неприемлем, его реализация чревата переходом на полную предоплату поставок, считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Опасения он высказал по поводу готовящейся инициативы о запрете так называемых валютных оговорок во всех договорах по сделкам внутри России за исключением заключаемых в рамках внешнеторговой деятельности. Такие поправки разрабатывала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, но идентичный по содержанию законопроект (№112181-8) в пятницу в Госдуму внес депутат Борис Пайкин (ЛДПР).

РСПП полагает, что введение запрета обернется ухудшением условий для покупателей товаров, так как поставщики будут пытаться минимизировать свои риски. "Переход на 100%-ное авансирование поставки, увеличение цены с переносом в нее всех валютных рисков, сокращение сроков договоров и т.д.", - перечисляет РСПП возможные риски для покупателей.

Позиция РСПП совпадает с ранее высказанными замечаниями президентского совета по кодификации гражданского законодательства. В конце марта совет заявлял, что попытка запретить "валютные оговорки" во внутреннем обороте и допустить их во внешнеэкономической деятельности может поставить отечественных предпринимателей "в крайне затруднительное положение". Российские предприниматели, закупающие товар за рубежом, будут нести риск инфляции национальной валюты, но не смогут переложить его на своих покупателей. Это может сделать их работу невыгодной и приводить к банкротству.

В середине апреля сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность расширить перечень сделок, которые не подпадут под предлагаемый запрет на "валютные оговорки" в договорах. Обсуждалась идея вывести из-под проектируемого запрета сделки, совершаемые при осуществлении финансовых услуг, сделки с ценными бумагами и сделки с товарами (работами, услугами), перечень которых определит правительство РФ. При этом в этот перечень товаров должны попасть драгоценные металлы и продукция нефтегазовой отрасли, рассказывал ранее источник "Интерфакса".