Чехия решила с 2024 года не закупать у России топливо для АЭС "Темелин"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Чешская энергокомпания CEZ Group приняла решение с 2024 года не покупать у России топливо для АЭС "Темелин", сообщает в четверг агентство EFE.

Оно приводит слова представителя компании, пояснившего, что "с целью диверсификации... и минимизации риска перебоев в поставках" топливо для этой АЭС планируется закупать у американской Westinghouse и французской Framatome.

EFE отмечает, что это решение не касается другой чешской АЭС - "Дукованы": она сможет и далее получать топливо из РФ.