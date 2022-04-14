Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Чехия решила с 2024 года не закупать у России топливо для АЭС "Темелин"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Чешская энергокомпания CEZ Group приняла решение с 2024 года не покупать у России топливо для АЭС "Темелин", сообщает в четверг агентство EFE.

Оно приводит слова представителя компании, пояснившего, что "с целью диверсификации... и минимизации риска перебоев в поставках" топливо для этой АЭС планируется закупать у американской Westinghouse и французской Framatome.

EFE отмечает, что это решение не касается другой чешской АЭС - "Дукованы": она сможет и далее получать топливо из РФ.

Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ отметили нормализацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе РФ

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны

Путин заявил о сбоях в оплате нефтегазовых поставок в "недружественные" страны

Илон Маск планирует купить Twitter, оценив его в $43,4 млрд

Илон Маск планирует купить Twitter, оценив его в $43,4 млрд

Национальная товарная биржа начнет расчет индексов подсолнечного масла и шрота

Национальная товарная биржа начнет расчет индексов подсолнечного масла и шрота

В РСТ подтвердили отказ испанских отелей RIU принимать российских туристов

В РСТ подтвердили отказ испанских отелей RIU принимать российских туристов

РЭА Минэнерго объяснило закрытие данных о добыче и экспорте нефти РФ

РЭА Минэнерго объяснило закрытие данных о добыче и экспорте нефти РФ

В Минпромторге РФ отметили снижение цен на металлопродукцию у трейдеров

В Минпромторге РФ отметили снижение цен на металлопродукцию у трейдеров

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов топлива в США

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов топлива в США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });