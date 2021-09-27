Президент Чехии законодательно запретил РФ и КНР участвовать в расширении АЭС "Дукованы"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан законодательно запретил России и Китаю участвовать в расширении АЭС "Дукованы".

По данным чешских СМИ, это предусматривается гарантиями безопасности в так называемом законе о низком уровне углеродных выбросов, подписанном президентом Земаном.

Согласно закону, для строительства должны использоваться технологии от поставщиков из стран, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 года. Россия и Китай не входят в число этих стран.

Как сообщалось, в июне чешские депутаты исключили возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы", соответствующее решение было принято Палатой депутатов.

Ранее в апреле власти Чехии объявили о решении исключить ГК "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. "Росатом" тогда назвал это решение нерыночным, отметив, что "мирный атом" должен быть вне политики.

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно было последовать объявление тендера по выбору подрядчика.

Заявка на расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.

ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".

В настоящее время в Чехии действует две атомные станции: АЭС "Дукованы" (четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС "Темелин" (два блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.