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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Минцифры предложило отменить до 2023 года плату за Единую биометрическую систему

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предложило до 31 декабря 2022 отменить плату за использование Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующий проект приказа размещен на портале правовых актов.

"Установить, что в связи с преобразованием единой биометрической системы в государственную информационную систему плата за использование единой биометрической системы не взимается в срок до 31 декабря 2022 г.", - говорится в документе.

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Как пояснили "Интерфаксу" в Минцифры, до 30 декабря 2021 года ЕБС не была госинформсистемой и полностью принадлежала оператору - ПАО "Ростелеком". "Компании, подключенные к системе, оплачивали транзакции (сверку биометрических данных гражданина с данными, хранящимися в ЕБС). Поскольку сейчас ЕБС является государственной информационной системой, оплату за использование производить не требуется до конца 2022 года. По истечении указанного срока вопрос будет прорабатываться дополнительно", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас плата за использование ЕБС взимается с госорганов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка и иных организаций, индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов. Плата предусмотрена за два типа услуг - идентификацию, которая подразумевает подтверждение личности нового клиента организации и аутентификацию -подтверждение по биометрии личности клиента.

Согласно действующим тарифам, единовременная плата за объем до 10 тыс. успешных сравнений в течение одного календарного месяца для пользователей, обязанных по закону использовать ЕБС (например, банки, нотариусы и т.д.), составляет не более 475 тыс. рублей, до 20 тыс. успешных сравнений - не более 900 тыс. рублей.

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30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг. С помощью удаленной биометрической идентификации сейчас можно получать банковские услуги, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Можно также оказывать нотариальные услуги с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС.

Минцифры РФ
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