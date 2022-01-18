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Передача биометрии в Единую систему будет возможна только с согласия гражданина

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало порядок передачи биометрических данных граждан, собранных организациями финансового рынка, в государственную Единую биометрическую систему. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на портале нормативных актов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагаемый порядок "направлен на обеспечение достоверного и подробного информирования субъекта персональных данных о возможности передачи его биометрических персональных данных в единую биометрическую систему, являющуюся в настоящее время государственной информационной системой".

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Предполагается, что передача будет осуществляться с согласия гражданина. Для этого банки - держатели биометрических данных обязаны будут проинформировать своих клиентов о возможности такой миграции с помощью мобильного приложения или по СМС. Выразить свое согласие на передачу и обработку персональных данных граждане смогут в течение семи дней с момента получения уведомления, причем согласие может быть подписано с использованием простой электронной подписи.

При этом если пользователь отказывается от передачи своих данных из коммерческой биометрической системы (КБС) в Единую биометрическую систему (ЕБС), то биометрия сохраняется внутри КБС, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры. "Банк или другая организация смогут продолжить использование имеющейся биометрии в соответствии с полученным согласием физического лица в целях оказания услуг, в том числе в удаленном формате, которые предлагает организация. Но в этом случае пользователь будет лишен возможности получать удаленные услуги в других банках и организациях, подключенных к ЕБС", - сообщили в министерстве.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Александр Хинштейн заявил "Интерфаксу", что "порядок передачи данных от банков государству еще предстоит уточнить, вступление нормы в силу отложено до сентября 2022 года".

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры, Банка России и "Ростелекома" в 2018 году. В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные граждан могут храниться только в государственной системе. В декабре прошлого года он подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы, положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

Россия Минцифры РФ

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