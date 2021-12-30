В России заработала государственная единая биометрическая система

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - С 30 декабря в России запускается государственная единая биометрическая система (ЕБС), позволяющая расширить спектр и повысить доступность электронных услуг для граждан России, говорится в сообщении правительства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря этому граждане получат высокое качество предоставления услуг, причём в более удобном и оперативном формате. По его словам, "это большой шаг на пути достижения национальной цели "Цифровая трансформация", которую перед нами поставил президент".

Он подчеркнул, что "новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан".

Чернышенко указал также, что ЕБС предполагает добровольное участие: "Это, повторю, право гражданина, а не обязанность".

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг. С помощью удаленной биометрической идентификации сейчас можно получать банковские услуги, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Можно также оказывать нотариальные услуги с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры, Банка России и "Ростелекома" в рамках реализации нацпрограммы "Цифровая экономика".