Плата за использование Единой биометрической системы отменена до конца года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минцифры до 31 декабря 2022 года отменило взимание платы за использование Единой биометрической системы (ЕБС), преобразованной в государственную информационную систему. Такой приказ за подписью главы ведомства Максута Шадаева вышел 7 июня.

В пресс-службе министерства ранее объясняли, что до 30 декабря 2021 года ЕБС не была госинформсистемой и полностью принадлежала оператору - ПАО "Ростелеком".

"Компании, подключенные к системе, оплачивали транзакции (сверку биометрических данных гражданина с данными, хранящимися в ЕБС). Поскольку сейчас ЕБС является государственной информационной системой, оплату за использование производить не требуется до конца 2022 года. По истечении указанного срока вопрос будет прорабатываться дополнительно", - заявляли в Минцифры.

Сейчас плата за использование ЕБС взимается с госорганов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка и других организаций, индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов. Плата предусмотрена за два типа услуг - идентификацию, которая подразумевает подтверждение личности нового клиента организации, и аутентификацию-подтверждение по биометрии личности клиента.

По тарифу единовременная плата за объем до 10 тысяч успешных сравнений в течение одного календарного месяца для пользователей, обязанных по закону использовать ЕБС (например, банки, нотариусы и т.д.), составляет не более 475 тысяч рублей, до 20 тысяч успешных сравнений - не более 900 тысяч рублей.

30 декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы. ЕБС переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством.

ЕБС стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг. С помощью удаленной биометрической идентификации сейчас можно получать банковские услуги, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Можно также оказывать нотариальные услуги с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС.