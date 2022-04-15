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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков с 25 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая снизит норму резервирования для банков с 25 апреля, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму 530 млрд юаней ($83 млрд) в финансовой системе.

Норма резервирования для большинства банков будет уменьшена на 0,25 процентного пункта, уточнил регулятор.

Для небольших сельских и городских коммерческих банков норматив резервных требований будет понижен на 0,5 п.п.

Снижение нормы резервирования поможет китайским банкам сэкономить примерно 6,5 млрд юаней на привлечении финансирования, а также наращивать кредитование малого бизнеса, отмечают в ЦБ.

Китай Народный банк Китая
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