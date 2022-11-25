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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Китайский ЦБ снизит норму резервирования для банков на 0,25 п.п. с 5 декабря

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму резервирования для банков на 0,25 п.п. с 5 декабря, что, как ожидается, высвободит ликвидность на общую сумму 500 млрд юаней ($70 млрд) в финансовой системе.

Как говорится в заявлении НБК, норматив резервных требований для крупных банков составит 11%, что является минимумом с середины 2007 года.

Средний норматив резервных требований в банковском секторе страны будет составлять 7,8%.

"Целью снижения нормы резервирования является поддержание достаточного объема ликвидности в финансовой системе и оказание поддержки реальной экономике", - отмечается в заявлении НБК.

Кроме того, китайский ЦБ рассчитывает, что этот шаг поддержит банки в кредитовании отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии COVID-19.

Уменьшение норматива резервных требований было ожидаемым, поскольку ранее на этой неделе китайские власти предупредили о возможности такого шага наряду с другими стимулирующими мерами.

Норма резервирования понижена второй раз в этом году, в апреле она также была уменьшена на 0,25 п.п. для большинства банков.

НБК Китай
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