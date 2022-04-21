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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:31

"ВТБ брокер" передал активы 15% своих клиентов другим финорганизациям

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "ВТБ брокер" передал активы 15% своих клиентов с иностранными ценными бумагами на счете ведущим российским финансовым организациям, речь идет об активах на сумму 768 млрд рублей, следует из пресс-релиза ВТБ.

Как отмечается, к сторонним брокерам были переведены договоры на брокерское обслуживание 363 тыс. клиентов с активами объемом 480 млрд рублей.

У 101 тыс. клиентов на обслуживание к сторонним брокерам были переданы только иностранные ценные бумаги объемом 288 млрд рублей, эти люди остаются клиентами брокера ВТБ.

При этом сам ВТБ сохранил 85% клиентской базы в сравнении с данными на середину февраля.

По состоянию на конец марта клиентская база компании составляет порядка 2,3 млн уникальных клиентов, из них почти 800 тыс. - фондированные клиенты.

"Отток клиентов с иностранными ценными бумагами был частично компенсирован притоком новых клиентов", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, банк ВТБ 18 апреля завершил перевод активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами к другим ведущим российским финансовым организациям.

Бумаги клиентов были переведены к более чем 50 профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

"Иностранные ценные бумаги, которые листингованы на ПАО "Московская биржа" или ПАО "СПБ биржа", а также принятые на обслуживание в российском депозитарии и обращающиеся на внебиржевом рынке, учитывались в российской инфраструктуре - в центральном депозитарии НКО АО НРД", - поясняет банк.

В ВТБ сообщили, что эти бумаги не находятся под обременением, не "заблокированы" на каких-либо счетах и доступны для операций, в том числе внебиржевых сделок с расчетами внутри России, а также для перевода в другие депозитарии.

Санкции против ВТБ

ВТБ в конце февраля вместе с рядом других российских банков стал объектом блокирующих санкций США. После этого банком было принято решение перевести счета клиентов с иностранными ценными бумагами во избежание их заморозки другим брокерам, не попавшим под санкции.

В частности, опрошенные клиенты брокера называли Альфа-банк и РСХБ. Тинькофф также заявлял "Интерфаксу", что сообщил ВТБ о готовности принять его клиентов.

Впоследствии Альфа-банк тоже попал под блокирующие санкции и заявил о переводе клиентов с иностранными ценными бумагами на счете к другому брокеру.

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