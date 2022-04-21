Аналитики ЦБ сочли текущий спад экономики РФ серьезнее "коронавирусного"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спад российской экономики в текущих условиях будет большим по масштабу и продолжительности, чем во время пандемии коронавируса, считают аналитики ЦБ РФ.

"В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Эксперты обращают внимание на очень высокий уровень неопределенности и отмечают, что вопрос о скорости и масштабе спада экономики и о периоде ее восстановления является дискуссионным.

ВВП РФ в 2020 году снизился на 4,7%. При этом максимальное снижение этого показателя в 2020 году было зафиксировано во втором квартале - на 8% (что оказалось лучше ожиданий). В 2021 году российская экономика выросла на 4,7%.

Ранее в четверг ЦБ опубликовал данные опроса аналитиков, согласно которым, ВВП в 2022 году может упасть на 9,2% (в начале марта эксперты прогнозировали падение на 8%).

"Продолжение действия санкций и самоограничений со стороны зарубежных компаний после адаптационного спада в экономике приведет к ее структурной трансформации на основе альтернативного, менее технологичного импорта и постепенного развития импортозамещающих производств и технологий. Экономика потеряет часть своего потенциала, а процесс его восстановления будет постепенным и продолжительным. В среднесрочной перспективе при сохранении ограничений на технологический импорт и ужесточении ограничений на сырьевой экспорт в структуре выпуска возрастет доля инвестиционных отраслей за счет снижения доли потребительских", - считает департамент ЦБ.

Аналитики Банка России подчеркивают, что помимо санкционной неопределенности, значительная неопределенность связана с поведением отдельных компаний, отраслей и потребителей. "Деловые связи иностранных компаний с российскими компаниями сворачиваются или сокращаются из-за негативного влияния таких связей на имидж в глазах зарубежных потребителей, поставщиков и экономических агентов в целом", - отмечают они. По их мнению, негативный эффект отказа работать на российском рынке по своему масштабу может превышать негативный эффект от прямых санкций.