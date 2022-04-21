Аналитики ЦБ предсказали рост годовой инфляции из-за эффекта базы и замедление ее темпов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России продолжит увеличиваться из-за эффекта базы, но меньшими темпами, чем в марте, считают аналитики Банка России.

"После резкого всплеска цен в марте текущий темп роста цен снижается, хотя и остается высоким по сравнению с целью. При этом годовая инфляция будет продолжать возрастать из-за эффектов базы, но в меньшей степени, чем в марте", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Устойчивое замедление инфляции произойдет в 2023 году, что создаст основу для возвращения инфляции к цели 4% в среднесрочной перспективе с учетом проводимой денежно-кредитной политики, отмечают аналитики.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция вернется к таргету в 4% в 2024 году.

Годовая инфляция в РФ, как следует из данных Росстата, на 15 апреля 2022 года ускорилась до 17,6% (максимума с февраля 2002 года, когда она равнялась 17,7%) с 17,5% на 8 апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Недельная инфляция продолжает замедляться. Так, с 9 по 15 апреля рост цен составил 0,20% после 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля.

"Недельные данные о росте потребительских цен указывают на то, что максимальный ценовой всплеск остался позади и месячные темпы роста потребительских цен в апреле будут гораздо меньше, чем в марте", - отмечается в бюллетене департамента ЦБ.

Аналитики Банка России ожидают сохранения значительного ценового давления в ближайшее время.

"Даже в случае дальнейшего укрепления рубля баланс рисков будет смещен в сторону проинфляционных. Ухудшение ситуации с логистикой и ограниченные возможности переключения на внутренних поставщиков могут провоцировать дальнейший рост цен, прежде всего в непродовольственном сегменте. Мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен останутся повышенными в ближайшее время, после чего начнут замедляться", - подчеркивают эксперты.

Российской экономике для адаптации к происходящим шокам и структурной трансформации требуется финансовая поддержка. "Однако она не должна превращаться в слишком ускоренное расширение кредита и тем более в полную компенсацию произошедшего роста цен. В противном случае рост цен получит новый импульс, а инфляционные ожидания останутся высокими и будут препятствовать возвращению к умеренным уровням процентных ставок. И денежно-кредитная, и бюджетная политика должны быть откалиброваны так, чтобы обеспечить баланс между необходимым смягчением последствий шоков для экономики и устойчивым замедлением инфляции к целевому уровню в рамках политики таргетирования инфляции, уже доказавшей свою эффективность в российских условиях", - считает департамент ЦБ.