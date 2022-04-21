ЦБ РФ отметил снижение в апреле инфляционных ожиданий населения и предприятий

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в апреле значительно снизились после многолетнего максимума в марте и вернулись к значениям августа-сентября 2021 года, говорится в комментарии Банка России.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но пока остаются вблизи максимального значения за всю историю наблюдений, отмечает ЦБ.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивает ЦБ.

Инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в апреле снизились до 12,5% с 18,3% в марте. Участники опроса улучшили оценку будущей инфляции, так как ожидавшийся в марте рост цен уже реализовался, а также на фоне сохранения позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны и возвращения курса рубля к уровню первых недель года.

Вместе с тем, наблюдаемая населением годовая инфляция в апреле выросла с 16,3% до 19,9% - максимума с февраля 2016 года. Сильный рост оценок наблюдаемой инфляции был связан с ускорением фактического роста цен в марте, отмечает ЦБ.

Участники опроса в апреле заметно чаще, чем месяцем ранее, отмечали рост цен на продовольственные товары длительного хранения (сахар, соль, чай, кофе, растительное масло, крупы и макаронные изделия), фрукты и овощи, многие непродовольственные товары (лекарства, бытовую химию, бытовую технику, стройматериалы). При этом в апреле второй месяц подряд снижалась обеспокоенность респондентов ростом цен на жилищно-коммунальные услуги, бензин, мясо и морепродукты.

ЦБ отмечает, что склонность домохозяйств к сберегательному поведению в апреле мало изменилась, но предпочтения респондентов относительно форм хранения сбережений почти восстановились до значений февраля. Доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить на счете в банке, увеличилась до 35% (+5 процентных пунктов, п.п., к марту), как в феврале. Доля предпочитающих хранить сбережения в наличной форме уменьшилась до 34% (-5 п.п. к марту), хотя и оставалась на 3 п.п. выше февральского значения.

Основными факторами сохранения рекордно высоких ценовых ожиданий предприятий в апреле стало резкое снижение запасов готовой продукции, разрыв внешнеэкономических производственно-логистических цепочек, ускорение роста издержек и рисков хозяйственной деятельности в условиях усиления санкций. На некоторое уменьшение ценовых ожиданий повлияли фактическое сокращение спроса, ожидания его дальнейшего падения, укрепление рубля, а также снижение стоимости моторного топлива. "По оценкам предприятий, падение производства было более существенным, чем сокращение спроса", - подчеркивает ЦБ.