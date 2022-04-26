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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Генпрокурор Краснов предложил признать криптовалюты предметом преступных посягательств

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов предложил законодательно признать криптовалюту предметом преступных посягательств и применять к ней ограничительные меры. Он сказал это, выступая с отчетом в Совете Федерации.

"Нарастает динамика совершения преступлений с использованием виртуальных активов. В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые валюты ограничительных мер", - сказал Краснов.

Генпрокурор также отметил, что в 2021 году сократился рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

"Вместе с тем практически ежемесячно возникают новые опасные преступные схемы. В последнее время мы наблюдаем массовые звонки и рассылки гражданам с целью посеять панику, дестабилизировать обстановку в стране", - сказал Краснов.

Банк России в феврале представил пакет законопроектов о регулировании цифрового майнинга и криптовалютного рынка, в котором предложил запретить в России как майнинг, так и оборот криптовалют и ввести административную ответственность за нарушение запрета.

Минфин вскоре направил в правительство свой законопроект с прописанными нормами регулирования криптовалютного рынка. Ведомство предложило разрешить гражданам вкладываться в криптовалюты в зависимости от результатов предварительного тестирования, а квалифицированным инвесторам и юрлицам - совершать операции с криптовалютами без ограничений. При этом Минфин предлагал сохранить запрет на использование цифровых валют в качестве средства платежа в России.

Комментируя эту дискуссию 22 апреля, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что с учетом введения санкций аргументов против легализации криптовалют в России становится больше. Он напомнил, что раньше сам считал, что легализовать криптовалюты в России нужно при введении жесткого регулирования. Однако после того, как криптобиржа Binance ввела ограничения в отношении пользователей из России, он пришел к выводу, что "крипторынок регулируется из США", и легализация криптовалют в России может поставить под контроль Штатов российские финансовые потоки.

Игорь Краснов Совет Федерации Генпрокуратура Анатолий Аксаков Банк России Минфин
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