Ресторанный холдинг "Росинтер" в 2021 году вышел в прибыль

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" завершил 2021 год с чистой прибылью в 18,4 млн рублей после убытка в размере 1,1 млрд рублей в 2020 году (показатели по стандарту IAS 17).

Годовая выручка компании выросла на 58,1%, до 6,2 млрд рублей. В частности, выручка ресторанов увеличилась на 59,3%, до 6 млрд рублей, выручка от франчайзинга - на 41,9%, до 143,1 млн рублей, говорится в отчете холдинга.

Валовая прибыль выросла в 3,9 раза, до 1,2 млрд рублей, валовая маржа составила 19,8% против 8,1% в 2020 году. Рост показателя был обусловлен снижением расходов по аренде и другим статьям себестоимости, отметил "Росинтер".

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы повысились на 6,8%, до 917,8 млн рублей, а как процент от выручки снизились до 14,8% с 21,9%.

EBITDA до обесценения и списаний повысилась в 3,4 раза, до 660,8 млн рублей, рентабельность этого показателя составила 10,6%.

Президент холдинга Маргарита Костеева напомнила, что в прошлом году на положение общепита сказывались факторы, вызванные пандемией.

"Восстановлению гостевого трафика препятствовали очередные ограничения: введение QR-кодов, новые волны пандемии, серьезный кадровый кризис и пр., а также макроэкономические факторы, среди которых ограниченная покупательская способность населения, рост стоимости продуктов питания, снижение туристического и пассажиропотока", - напомнила она.

По данным аналитиков, которые привела глава компании, российский рынок общественного питания в 2021 году вырос на 30% к 2020 году, но при этом остался на 20% ниже уровня 2019 года. Быстрее восстанавливались демократичные форматы - сети фастфуда, кофейни и доставка. Сложнее шло восстановление ресторанного сегмента и предприятий питания на транспортных узлах. "Росинтеру" даже в этих сложных условиях удалось улучшить финансовые показатели и усилить продвижения брендов, а прибыльность бизнеса городских ресторанов увеличилась в два раза по сравнению с "допандемийным" 2019 годом.

На конец 2021 года под управлением "Росинтера" было 222 ресторана, в том числе 128 корпоративных ресторанов (собственные бренды "IL Патио", "Шикари", "Планета суши", "Мама Раша", "Американский бар и гриль" и др. и лицензионные - TGI Fridays, Costa Coffee, "Макдоналдс"). Около 60 из них работают на транспортных узлах. Франчайзинговая сеть компании насчитывала 94 ресторана в России и за рубежом.