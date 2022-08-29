Ресторанный холдинг "Росинтер" в I полугодии увеличил чистый убыток в 3,4 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО в первом полугодии 2022 года увеличилась на 12,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 3,28 млрд рублей; чистый убыток вырос в 3,4 раза, до 120,23 млн рублей.

В частности, выручка ресторанного сегмента выросла на 11,3% (до 3,14 млрд рублей), выручка от франчайзинга - на 16,5% (до 84,4 млн рублей).

Валовая прибыль повысилась на 38,9%, до 594,89 млн рублей, валовая маржа составила 18,1% против 14,7% годом ранее. Рост показателя был в основном обусловлен сокращением расходов на аренду - в результате снижения арендных ставок после переговоров с арендодателями и приостановки деятельности ресторанов в международных зонах в связи с геополитической обстановкой, говорится в сообщении "Росинтера".

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы сократились на 2%, до 458,56 млн рублей (или до 14% от выручки с 16% годом ранее).

Расходы на открытие ресторанов упали до 7,03 млн рублей с 37,13 млн рублей в связи с приостановкой расширения сети.

EBITDA до обесценения и списаний составила 264,97 млн рублей, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Чистый убыток увеличился в 3,4 раза, до 120,23 млн рублей с 35,05 млн рублей. Основная разница показателей обусловлена списанием льготного кредита в 2021 году.

"Финансовые результаты "Росинтера" за 1 полугодие 2022 года сопоставимы с аналогичным периодом 2021 года. Это хороший итог, учитывая приостановку деятельности большой части ресторанов в аэропортах, падение трафика и выручки ресторанов, расположенных в торговых центрах, одновременно с ростом инфляции и стоимости продуктов. Несмотря на это, "Росинтер" сохранил финансовую устойчивость и показал рост выручки по МСФО на 12,5%", - отметила президент компании Маргарита Костеева (ее слова процитированы в сообщении).

По ее словам, "Росинтеру" "удалось максимально сохранить ассортимент блюд и сдержать рост цен в действующих меню ресторанов ниже уровня инфляции, что способствовало повышению лояльности гостей и сохранению выручки".

Компания также сообщила, что в начале 2022 года рестораны в городских локациях и торговых центрах показали хорошие результаты по росту выручки (на 7%), однако затем "из-за изменения внешнеполитической обстановки ситуация сменилась негативным трендом". Так, в торговых центрах, где расположена значительная часть ресторанов "Росинтера", с марта отмечалось существенное падение гостевого трафика из-за ухода якорных арендаторов, повлекшее снижение выручки в некоторых ресторанах на уровне до 30%.

При этом часть ресторанов, расположенных в городских (стрит) локациях, продолжает демонстрировать хороший прирост за счет реализации маркетинговых программ, а также мероприятий по повышению операционной эффективности, качества сервиса и обновления меню.

Работа большинства ресторанов, расположенных в зонах международных авиаперелетов, была приостановлена на неопределенный срок (например, приостановлена работа 12 ресторанов в закрытом терминале D международного аэропорта "Шереметьево"), что негативно сказывается на финансовых результатах компании. Трафик на железнодорожных вокзалах постепенно восстанавливается после экономических последствий COVID-19, однако еще не достиг показателей "допандемийного" 2019 года.

"События начала 2022 года запустили мощный процесс трансформации всего ресторанного рынка. Наша задача сейчас - адаптировать бизнес под новые реалии и эффективно использовать новые возможности для развития компании", - отметила Костеева.

В апреле "Росинтер" был включен в список системообразующих предприятий, что дает бизнесу дополнительные возможности получения мер господдержки в условиях экономического кризиса, сказала она. Компания также продолжит работать над ростом прибыльности и повышением операционной эффективности, добавила глава "Росинтера".

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. На 30 июня компания управляла 219 предприятиями в 30 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 121 корпоративный и 98 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные бренды "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль", "Мама Раша", а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов TGI Fridays и кофеен Costa Coffee. Акции "Росинтера" обращаются на Московской бирже.