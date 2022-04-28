Квоту на экспорт карбамида из РФ могут увеличить еще на 435 тыс. тонн

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Квота на экспорт карбамида из России до 31 мая будет увеличена еще на 435 тыс. тонн.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, опубликован на портале regulation.gov.ru.

"В соответствии с решениями, принятыми 28 апреля 2022 г. на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, признано целесообразным увеличение по 31 мая 2022 г. включительно экспортных квот в объеме 435 тыс. тонн на удобрения азотные (карбамид)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ежемесячно в России производится 800 тыс. тонн карбамида, при этом потребление на внутреннем рынке в апреле оценивается в 147 тыс. тонн для АПК и 80 тыс. тонн - для промпотребителей. С учетом ранее принятого решения об увеличении квоты на экспорт карбамида на 138 тыс. тонн, свободный для реализации объем составляет 435 тыс. тонн, поясняет Минпромторг. При этом в мае запланированный объем приобретения карбамида российскими аграриями снижается до 59,4 тыс. тонн.

Предлагаемая мера позволит избежать разгрузки мощностей российских производителей азотных удобрений, отмечается в пояснительной записке.

Правительство РФ с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие.

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизма квот на экспорт удобрений из России до 31 августа и предусмотреть возможность их ежеквартальной пролонгации.