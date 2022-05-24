Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Правительство увеличило квоту на экспорт карбамида из РФ на 485 тысяч тонн

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило квоту на экспорт карбамида, действующую до 31 мая, на 485 тысяч тонн. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным увеличить экспортную квоту на карбамид на 435 тысяч тонн.

Это решение позволит избежать разгрузки мощностей российских производителей азотных удобрений, пояснял Минпромторг РФ.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Объемы квот несколько раз пересматривались в сторону увеличения.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизма квот на экспорт удобрений из России до 31 августа и предусмотреть возможность их ежеквартальной пролонгации.

Режим квотирования экспорта минудобрений будет продлен как минимум до декабря 2022 года, заявила на прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Фондовый рынок США завершил торги уверенным ростом

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Белый дом изучит возможность использования запасов дизеля для снижения цен на рынке

Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

Принято решение снизить норматив продажи валютной выручки с 80% до 50%

ВЭБ выплатил купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

Starbucks уйдет с российского рынка

Starbucks уйдет с российского рынка

Рынок перестрахования в РФ вошел в экстренную трансформацию после введения санкций. Обзор

Tetra Pak опроверг информацию об уходе из РФ

Tetra Pak опроверг информацию об уходе из РФ

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 3 июня 2015 года

Средние розничные цены на бензин и ДТ в Москве не меняются более месяца

Средние розничные цены на бензин и ДТ в Москве не меняются более месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });