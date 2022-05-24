Правительство увеличило квоту на экспорт карбамида из РФ на 485 тысяч тонн

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило квоту на экспорт карбамида, действующую до 31 мая, на 485 тысяч тонн. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразным увеличить экспортную квоту на карбамид на 435 тысяч тонн.

Это решение позволит избежать разгрузки мощностей российских производителей азотных удобрений, пояснял Минпромторг РФ.

Правительство РФ ввело квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Объемы квот несколько раз пересматривались в сторону увеличения.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизма квот на экспорт удобрений из России до 31 августа и предусмотреть возможность их ежеквартальной пролонгации.

Режим квотирования экспорта минудобрений будет продлен как минимум до декабря 2022 года, заявила на прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.