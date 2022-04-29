"Магнит" планирует не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года и оставить чистую прибыль за прошлый год нераспределенной.

Годовое собрание акционеров "Магнита" пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 6 июня, говорится в сообщении компании.

Повестка дня собрания акционеров будет определена позднее.

"Магнит" регулярно платил дивиденды на протяжении почти всей своей публичной истории. Первые дивиденды ритейлер выплатил в 2009 году (по итогам 2008 года). С 2011 года компания регулярно платила не только финальные дивиденды, но и промежуточные.

Последние годы "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев и финальные за год, целевой размер выплат в дивидендной политике определен не был.

Дивиденды "Магнита" по итогам девяти месяцев 2021 года составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2020 года выплаты составили 245,31 рубля на акцию, в сумме 25 млрд рублей. Столько же ритейлер выплатил по итогам 2020 года. Таким образом, дивиденды "Магнита" за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей.

Уставный капитал ПАО "Магнит" составляет 1 млн 19,113,55 тыс. рублей, он состоит из 101 млн 911,355 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Крупнейшим акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2% акций. 3,9% акций находятся на балансе "дочки" "Магнита" - АО "Тандер", 0,2% принадлежат менеджменту ритейлера. Free float составляет 66,7%.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Выручка "Магнита" по итогам 2021 года выросла на 19,5%, до 1,86 трлн рублей. Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 36,8%, до 51,7 млрд рублей.

Крупнейший в РФ ритейлер по выручке - X5 Retail Group - также не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год. В марте Х5 сообщила, что ее набсовет рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, чтобы направить "все ресурсы на поддержку текущей деятельности X5" в "сложных рыночных условиях".