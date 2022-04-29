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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Потребление метана российским автотранспортом в I квартале выросло на 10%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2022 года в России продано более 360 млн кубометров природного газа в качестве моторного топлива, это на 10% выше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в компании "Газпром газомоторное топливо".

Экономию затрат на топливо владельцев метановых машин эксперты оценили в 13 млрд рублей - за счет разницы между стоимостью кубометра КПГ и литра традиционных видов топлива - бензина (А-95) и дизеля.

"Благодаря использованию природного газа в качестве моторного топлива в первом квартале текущего года в России на 692 тысячи тонн снизились выбросы парниковых газов, а выбросы вредных веществ уменьшились почти на 7,5 тысячи тонн", - добавили в компании.

"В условиях санкций вопрос перевода транспорта на природный газ только набирает актуальность. То, о чем мы говорим много лет - о возможности существенной экономии на топливе за счет российских ресурсов и технологий - сейчас должно стать одним из инструментов повышения конкурентоспособности российского бизнеса и укрепления уровня жизни граждан", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

За первые три месяца 2022 года на объектах сети АГНКС "Газпром" было реализовано 245 млн кубометров метана. Самый большой объем реализации экологичного топлива в Краснодарском крае - свыше 15 млн кубометров, Татарстане - более 14 млн кубометров и Свердловской области - 13,9 млн кублометров.

Растущий спрос на метан в России обеспечивает активный перевод транспорта на экологичное газомоторное топливо, отмечают газовики.

С начала года по маркетинговым программам "Газпром газомоторное топливо" переоборудовано около 5 тысяч автомобилей. Почти четверть приходится на южные регионы - в 2021 году здесь стали в три раза чаще переводить автомобили на метан.

Сейчас газ в качестве моторного топлива используют 259 тысяч автомобилей. Только за 2021 год в России на метан переоборудовано свыше 30 тысяч транспортных средств. Газомоторную технику по всей стране заправляют 663 станции, больше половины из них принадлежат группе "Газпром".

Газпром Газпром газомоторное топливо Виктор Зубков Краснодарский край Татарстан
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