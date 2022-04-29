Потребление метана российским автотранспортом в I квартале выросло на 10%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2022 года в России продано более 360 млн кубометров природного газа в качестве моторного топлива, это на 10% выше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в компании "Газпром газомоторное топливо".

Экономию затрат на топливо владельцев метановых машин эксперты оценили в 13 млрд рублей - за счет разницы между стоимостью кубометра КПГ и литра традиционных видов топлива - бензина (А-95) и дизеля.

"Благодаря использованию природного газа в качестве моторного топлива в первом квартале текущего года в России на 692 тысячи тонн снизились выбросы парниковых газов, а выбросы вредных веществ уменьшились почти на 7,5 тысячи тонн", - добавили в компании.

"В условиях санкций вопрос перевода транспорта на природный газ только набирает актуальность. То, о чем мы говорим много лет - о возможности существенной экономии на топливе за счет российских ресурсов и технологий - сейчас должно стать одним из инструментов повышения конкурентоспособности российского бизнеса и укрепления уровня жизни граждан", - заявил через пресс-службу председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

За первые три месяца 2022 года на объектах сети АГНКС "Газпром" было реализовано 245 млн кубометров метана. Самый большой объем реализации экологичного топлива в Краснодарском крае - свыше 15 млн кубометров, Татарстане - более 14 млн кубометров и Свердловской области - 13,9 млн кублометров.

Растущий спрос на метан в России обеспечивает активный перевод транспорта на экологичное газомоторное топливо, отмечают газовики.

С начала года по маркетинговым программам "Газпром газомоторное топливо" переоборудовано около 5 тысяч автомобилей. Почти четверть приходится на южные регионы - в 2021 году здесь стали в три раза чаще переводить автомобили на метан.

Сейчас газ в качестве моторного топлива используют 259 тысяч автомобилей. Только за 2021 год в России на метан переоборудовано свыше 30 тысяч транспортных средств. Газомоторную технику по всей стране заправляют 663 станции, больше половины из них принадлежат группе "Газпром".