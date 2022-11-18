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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Правительство предложило выделить 6 млрд рублей на газовые заправки в 2023-2025 годах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бюджетные субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ) в 2023-2025 годах составят 5,9 млрд рублей, следует из правительственных поправок к проекту трехлетнего федерального бюджета.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В 2023 году на развитие газозаправок запланировано выделение 1 230 млн рублей, в 2024 г. - 2 млрд 212 млн руб., в 2025 г. - 2 млрд 460 млн руб. Средства выделяются в рамках федерального проекта "Чистая энергетика". В рамках первого чтения выделение средств не планировалось.

КПГ реализуется через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), где он осушается, сжимается в компрессоре и подается в баллон транспортного средства под давлением 200 атмосфер. Основные потребители такого газа - пассажирский, легкий грузовой, легковой транспорт и коммунальная техника.

Продажа природного газа как моторного топлива в России за 9 месяцев 2022 года выросла на 14% в годовом измерении, сообщала в октябре компания "Газпром газомоторное топливо".

Всего на автотранспорте использован 1,09 млрд кубометров газа. Две трети (66%) от всего потребления было реализовано через заправки группы "Газпром".

Наибольшие объемы за 9 месяцев 2022 года использованы в Ростовской области, Краснодарском крае и Татарстане. Рост к аналогичному периоду 2021 года в Татарстане - 12%, в Краснодарском крае - 11%, в Ростовской области - 9%.

На сегодняшний день в стране 712 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), их количество выросло за последние 10 лет почти в три раза, а потребление метана как топлива увеличилось почти в четыре раза, отметили в компании.

Правительство Газпром КПГ Татарстан Кубань РОстовская область АГНКС
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