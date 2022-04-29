Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ

Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений указывают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно продолжает оставаться высоким", - отметила она.

ЭкономикаКудрин заявил о базовом прогнозе годовой инфляции в РФ на уровне 20,7%Читать подробнее

"Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. По данным опроса населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро", - сказала глава ЦБ.

"Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений", - заявила Набиуллина.

"Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - подчеркнула она.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, "Открытия" и РНКБ

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

ЦБ ждет, что нижняя точка спада ВВП РФ придется на IV квартал 2022 года

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая

"АвтоВАЗ" приостановит производство с 30 апреля по 10 мая

Евро упал на торгах МосБиржи до 74 руб. впервые с 5 марта 2020 года

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав опроверг планы ввести штрафы за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

Exxon оценила убыток от планируемого выхода из "Сахалина-1" в $3,4 млрд

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

ЦБ РФ в 2022 году прогнозирует инфляцию в диапазоне 18-23%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Производитель "Боржоми" приостановил работу

Производитель "Боржоми" приостановил работу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });