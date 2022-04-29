Набиуллина заявила о снижении рисков раскручивания инфляционной спирали в РФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений указывают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно продолжает оставаться высоким", - отметила она.

"Инфляционные ожидания населения в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. По данным опроса населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть люди считают, что цены уже не будут расти так быстро", - сказала глава ЦБ.

"Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также снизились, но все еще выше своих прошлогодних значений", - заявила Набиуллина.

"Стабилизация инфляционных ожиданий и рост сберегательных настроений означают, что риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", - подчеркнула она.