Литовский стивидор Klasco сократит штат на 14% из-за падения перевалки грузов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Klasco (входит в Achemos grupe), крупнейшая стивидорная компания в Клайпедском порту, сократит 76 рабочих мест, или 14% штатной численности сотрудников, сообщила BNS менеджер по вопросам коммуникаций Achemos grupe Йолита Мацелите.

Сокращения коснутся, в том числе, и вакантных рабочих мест.

"49 человек увольняют, процессы начаты, на запланированные ранее оставшиеся места людей принимать не будут, поэтому штат будет сокращен", - пояснила Мацелите.

Грузооборот Klasco снизился на 25%, а отсутствие согласия между ведомствами препятствует выходу на новые рынки и диверсификации деятельности.

"Объемы грузов уменьшились на четверть, компания пытается диверсифицировать свою деятельность, но этому чинят препятствия. У нас нет иного выбора, кроме как сократить количество работников", - сказал через пресс-службу гендиректор Klasco Витаутас Штумбергас.

В Klasco сейчас работает 560 человек. Штумбергас предупредил, тчо если ситуация не изменится в ближайшее время, могут последовать и другие сокращения.

Klasco недавно представила планы по увеличению грузооборота в порту, но 25 апреля Клайпедский совет не утвердил программу оценки воздействия компании на окружающую среду.