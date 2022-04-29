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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Литовский стивидор Klasco сократит штат на 14% из-за падения перевалки грузов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Klasco (входит в Achemos grupe), крупнейшая стивидорная компания в Клайпедском порту, сократит 76 рабочих мест, или 14% штатной численности сотрудников, сообщила BNS менеджер по вопросам коммуникаций Achemos grupe Йолита Мацелите.

Сокращения коснутся, в том числе, и вакантных рабочих мест.

"49 человек увольняют, процессы начаты, на запланированные ранее оставшиеся места людей принимать не будут, поэтому штат будет сокращен", - пояснила Мацелите.

Грузооборот Klasco снизился на 25%, а отсутствие согласия между ведомствами препятствует выходу на новые рынки и диверсификации деятельности.

"Объемы грузов уменьшились на четверть, компания пытается диверсифицировать свою деятельность, но этому чинят препятствия. У нас нет иного выбора, кроме как сократить количество работников", - сказал через пресс-службу гендиректор Klasco Витаутас Штумбергас.

В Klasco сейчас работает 560 человек. Штумбергас предупредил, тчо если ситуация не изменится в ближайшее время, могут последовать и другие сокращения.

Klasco недавно представила планы по увеличению грузооборота в порту, но 25 апреля Клайпедский совет не утвердил программу оценки воздействия компании на окружающую среду.

Klasco Клайпеда Литва Йолита Мацелите Витаутас Штумбергас.
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