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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Moody's заявило, что выплаты РФ по евробондам в рублях могут считаться дефолтом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Осуществление Россией выплат по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах в рублях вместо долларов США является изменением условий эмиссии облигаций и, в соответствии с определением Moody's, может считаться дефолтом, если ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, то есть до 4 мая, говорится в заявлении международного рейтингового агентства.

Как сообщалось, Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" со сроком 4 апреля в рублях на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.

"Условия эмиссии евробондов не предусматривают положений о возможности проведения выплат в каких-либо валютах, кроме доллара США. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, позволяют при определенных условиях производить выплаты в рублях, бонды, выпущенные до 2018 года (включая выпуски "Россия-2022" и "Россия-2042"), либо не предусматривают подобного условия об изменении валюты выплат, либо разрешают выплаты лишь в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)", - отмечают в агентстве.

Moody's, таким образом, считает, что инвесторы не получили обещанных условиями эмиссии выплат по евробондам в соответствующий срок, говорится в пресс-релизе.

Moody's отозвало рейтинги Российской Федерации еще 31 марта в связи с запретом Евросоюза на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов РФ и местным компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Moody's Россия рубль
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