Володин назвал правильным решение приостановить поставки газа в недружественные страны

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение приостановить поставки газа в недружественные страны.

"На мой взгляд, это правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", - написал Володин в своём телеграм-канале в субботу.

Так он прокомментировал информацию о том, что Россия перестала поставлять газ в Болгарию и Польшу.

По его словам, при этом "все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях".

Володин отметил, что в ЕС говорят о возможном отказе от российского газа через семь лет.

"Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", - написал Володин.

Новая схема оплаты российского газа

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.