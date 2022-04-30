Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В МИД РФ заявили, что санкции стимулируют переход торговли с Китаем на нацвалюты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доля двусторонней торговли России и КНР, осуществляемая в нацвалютах, будет расти, санкции Запада стимулируют этот процесс, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

"Что касается финансов, то вместе с китайской стороной мы уже давно начали выстраивать систему расчетов в национальных валютах. Созданная инфраструктура включает уполномоченный для клиринга юаней банк, биржевые торги парой рубль-юань, соглашение о валютном свопе между центробанками", - сказал Зиновьев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что усилия двух стран "не прошли даром" - в первом полугодии 2021 года четверть двусторонней торговли осуществлялась в нацвалютах.

"Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эта доля существенно вырастет. Западные санкции естественным образом стимулируют данный процесс", - подчеркнул российский дипломат.

МИД России Георгий Зиновьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на выходные

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Заявление Банка России: широко шагая навстречу неопределенности

Сбербанк откажется от программы депозитарных расписок из-за санкций

Что произошло за день: пятница, 29 апреля

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Саид Гуцериев договорился о продаже доли в "М.Видео"

Финский производитель каш Nordic продаст свою "дочку" в РФ

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чиновники определили перечень критических для промышленности комплектующих

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

"Северсталь" продала "Воркутауголь" компании Троценко за 15 млрд рублей

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"

Fazer подписал соглашение о продаже российских активов БКХ "Коломенский"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });