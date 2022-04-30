В МИД РФ заявили, что санкции стимулируют переход торговли с Китаем на нацвалюты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Доля двусторонней торговли России и КНР, осуществляемая в нацвалютах, будет расти, санкции Запада стимулируют этот процесс, заявил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

"Что касается финансов, то вместе с китайской стороной мы уже давно начали выстраивать систему расчетов в национальных валютах. Созданная инфраструктура включает уполномоченный для клиринга юаней банк, биржевые торги парой рубль-юань, соглашение о валютном свопе между центробанками", - сказал Зиновьев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что усилия двух стран "не прошли даром" - в первом полугодии 2021 года четверть двусторонней торговли осуществлялась в нацвалютах.

"Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эта доля существенно вырастет. Западные санкции естественным образом стимулируют данный процесс", - подчеркнул российский дипломат.