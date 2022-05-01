Мелитополь договорился о заходе первого российского банка

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первый российский банк готовится открыть отделения в Мелитополе Запорожской области Украины, который с февраля находится под контролем российских военных, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье и.о. главы города Галина Данильченко.

"Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМРБанка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они очень оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение. Всего в городе планируется семь отделений, но будем исходить от востребованности", - сказала она.

Украинские банки прекратили работу в Мелитополе, отметила собеседник агентства. Власти города разрешили жителям не платить по взятым там кредитам.

Она уточнила, что начало работы российского банка необходимо в том числе для возобновления работы на промпредприятиях. Ожидается, что внедрение новой платежной системы займет около трех недель. Это позволит начать закупки сырья в России и продажу ей готовой продукции.

Сейчас мелитопольские заводы, выпускающие в основном запчасти для автомобилей, остановлены. Владельцы некоторых из них покинули регион. Власти рассматривают возможность введения там временного управления.

Кроме того, по ее словам, в мае на рубли будут переведены соцвыплаты.

"Из Украины выплаты в апреле еще были, но они уже прекратились. В мае выплаты уже не планируются. Украина закрыла финуправление, казначейство, реестры все. Что раньше финансировал бюджет Киева, сейчас будет финансировать Россия", - пояснила и.о. главы города.

Между тем коммунальные долги жителей Мелитополя списаны, тарифы за услуги ЖКХ снижены, сообщила Данильченко. "Долги за свет, воду, электроэнергию списаны. С 1 марта пересчитали тарифы сниженные, потому что старые были ужасны", - сказал Данильченко.

Она уточнила, что тарифы в среднем снижены на 30%, неокончательной остается ставка за отопление из-за несформированной стоимости газа. При этом власти города намерены продолжить пересматривать тарифы в меньшую сторону.

И.о. главы города отметила, что больше всего за последние восемь лет выросли цены на газ: для простого потребителя они поднялись с 74 копеек до 7,96 гривны за куб.