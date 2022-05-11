Индексы РТС и Мосбиржи снизились на старте торгов в пределах 0,4%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду начались смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних факторов (ощутимое ухудшение внешней конъюнктуры в начале недели сменилось попытками коррекции) и новых антироссийских санкций Запада. Лидируют в откате расписки TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2386,84 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1083,44 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,3%.

Доллар подешевел на 19 копеек, до 69,21 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-2,3%), акции АФК "Система" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), "НЛМК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -1,2% "префы"), ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), Polymetal (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,2%), акции "Магнита" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Администрация США 8 мая ввела санкции против российских государственных телеканалов - Первого канала, НТВ, "России-1". Представитель Белого дома на брифинге объяснил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем телеканалам.

Также США ввели санкции против руководства крупных российских банков, в частности, Сбербанка и Газпромбанка. Всего под американские санкции попали 8 представителей руководства Сбербанка, 27 - Газпромбанка. Также под санкциями - Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти, сообщил Белый дом.

Власти Великобритании решили ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России. Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, правительство Великобритании сообщило и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию на 250 млн фунтов - меры нацелены на такие ключевые товары как химикаты, пластмасса, резина, производственное оборудование.

Япония 10 мая во вторник распространила расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции. В него вошли 70 компаний и 130 российских политиков, включая председателя правительства Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей. Санкции вводятся также против руководства ДНР и ЛНР.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешние рынки утром в среду демонстрируют оптимизм, который также может передаться российским акциям. Нефть возобновила рост на перспективах смягчения карантина в Китае. Представители ФРС пытаются смягчить риторику на фоне упавшего рынка акций в США. Можно предполагать рост российских индексов за счет спроса на бумаги нефтегазового сектора. Рубль может ослабнуть, отыгрывая перспективы смягчения мер валютного контроля, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов в среду будет направленно на данные по потребительской инфляции (CPI) в США. Рынок ожидает, что темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 8,1% г/г, по сравнению с 8,5% г/г в марте. Общий сантимент на глобальных рынках остается пессимистичным на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, и вряд ли данных по инфляции будет достаточно, чтобы активизировать покупки на рынках (индекс S&P500 может вновь уйти ниже 4000 пунктов).

Несогласованность властей ЕС относительно принятия нового пакета антироссийских санкций может несколько приободрить отечественных инвесторов на этой неделе. Индекс МосБиржи попробует перейти к росту выше 2400 пунктов, при этом лучше рынка будут выглядеть бумаги нефтегазовых компаний, считает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что основным фактором для инвесторов продолжает оставаться ожидание дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Несмотря на достаточно мягкие сигналы со стороны регулятора по итогам предыдущего заседания, инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции ему придется пойти на более активное повышение ставки. Действия ФРС приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра активов. Плюс к этому, это может привести к скатыванию экономики страны в рецессию, что также будет оказывать давление на рынки. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают наращивать в своих портфелях защитные инструменты, а коррекционный рост воспринимают как возможность продать рисковые активы по лучшим ценам. Учитывая это, настроения на рынках в ближайшие дни может определить выход данных по инфляции в Штатах, что может способствовать пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США.

На российском рынке акцийпосле длинных выходных можно ожидать преобладания продаж в российских акциях под давлением негативных изменений внешнего фона и сохранения геополитических рисков. Индекс МосБиржи может протестировать минимумы прошлой недели, установленные чуть выше 2370 пунктов. Уход рынка ниже данной отметки может спровоцировать ускорение снижения, вызванное закрытием длинных позиций по "стопам", считает Зварич.

В США индексы акций в понедельник, 9 мая, рухнули на 2-4,3% во главе с Nasdaq, после чего во вторник отмечались попытки стабилизации (индексы изменились на 0,3-1%) в ожидании данных об инфляции и свежих корпоративных отчетов.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов в рамках коррекции (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%) на фоне сокращения числа случаев новых заболеваний COVID-19 в КНР, "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Рост потребительских цен в КНР в апреле ускорился до максимума за пять месяцев из-за проблем в цепочках поставок, вызванных мерами по борьбе с новыми вспышками заболевания COVID-19. Индекс CPI в прошлом месяце увеличился на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,5% в марте. Аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста до 1,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 2%.

Между тем, цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 8% после подъема на 8,3% в марте. Это минимальные темпы подъема за последний год. Тем не менее, эксперты предполагали ещё более значительное замедление темпов роста - до 7,7-7,8%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов. Инфляция в помесячном выражении составила 0,7%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вверх после обвала в предыдущие дни из-за роста доллара и беспокойства трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае. Цена Brent накануне падала до $101,3 за баррель, а текущий уровень котировок Brent находится на $8,5 ниже, чем при закрытии торгов акциями на Мосбирже 6 мая. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 2,4%, до $104,88 за баррель (-3,3% во вторник), июньские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 2,3%, до $102,04 за баррель (-3,2% накануне).

ЕС не смог быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти: Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из России к 2024 году, а не к концу 2022 года.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая.

Рынок ждет публикации официальных данных Министерства энергетики. Эксперты The Wall Street Journal прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тысяч баррелей.