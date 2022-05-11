Brent подорожала до $106,35 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в среду на фоне беспокойства из-за доступности поставок.

К 14:40 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,89 (3,8%), до $106,35 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $4,01 (4,02%), до $103,77 за баррель.

Трейдеры внимательно следят за шагами стран Евросоюза по согласованию эмбарго на поставки нефти из России уже к концу этого года. Эта мера, как ожидается, станет частью шестого пакета антироссийских санкций ЕС. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что лидерам сообщества не удалось прийти к компромиссу о запрету закупок российской нефти. Против предложений ввести эмбарго выступила Венгрия, которая сильно зависит от поставок российских энергоресурсов. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран перестанут закупать нефть из России к 2024 году, а не к концу 2022 года.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике резервов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая. Минэнерго США опубликует свои данные о запасах позднее в среду. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тысяч баррелей.