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Производители лекарств в РФ ищут аналоги вспомогательных веществ и сырья из Европы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Отказ европейских поставщиков от поставок вспомогательных веществ и сырья в РФ окажет влияние на фармотрасль страны; при этом отечественные производители уже подбирают аналоги, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

"Отказ крупных европейских поставщиков от поставок вспомогательных веществ и сырья для производства лекарственных средств безусловно окажет влияние на многие отрасли, в том числе производственные процессы и в фармацевтической отрасли", - сказали в Минпромторге в среду.

При этом, как отмечается, принятые ранее производителями меры по организации работы с альтернативными поставщиками и по формированию резервов необходимого сырья, материалов и комплектующих, в том числе в пандемийный период, позволяют осуществлять мероприятия по диверсификации закупок.

"Традиционно одними из наиболее крупных поставщиков вспомогательных веществ для фармацевтической продукции являются страны азиатского региона. С учетом текущей ситуации производителями ведется планомерная работа по подбору аналогов, а по части номенклатуры альтернативные поставщики уже определены", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для обеспечения бесперебойного производства предприятиям фармотрасли предстоит большая работа, в том числе связанная с решением регуляторных вопросов, поскольку замена вспомогательных веществ, сырья, материалов и фармацевтических субстанций "влечет соответствующие изменения в регистрационное досье на лекарственный препарат".

В ведомстве напомнили, что для минимизации и предотвращения рисков дефицита лекарств правительство РФ приняло соответствующее постановление, в рамках которого предусмотрена возможность оперативного внесения изменений в документы регистрационного досье, что обеспечивает упрощение регуляторных механизмов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с приостановкой поставок некоторых вспомогательных веществ, которые ранее в основном закупались в ЕС и США.

Минпромторг РФ
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