В Минздраве отметили, что ни один зарубежный производитель лекарств не ушел из РФ

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Зарубежные производители лекарственных препаратов по высокозатратным нозологиям остаются на российском рынке, сообщила директор ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава РФ Елена Максимкина.

"На сегодняшний день ни один зарубежный производитель (лекарств - ИФ) не ушел с российского рынка. Более того, мы полностью осуществили закупку для наших пациентов в полном объеме потребности на 2022 год, и сейчас мы начинаем закупку, в том числе, в разрыве финансирования на 2023 и 2024 год", - сказала Максимкина в ходе дискуссии в Общественной палате РФ в пятницу.

По ее словам, в рамках программы высокозатратных нозологий еще сохраняется значительное количество препаратов зарубежного производства и в программу продолжают включаться такие препараты. "В рамках высокозатратных нозологий, где у нас 11 орфанных нозологий, у нас только 15 международных непатентованных наименований (МНН - ИФ) из 47 - это исключительно российский производитель, 23 МНН - только зарубежные производители", - отметила она.

Таким образом, в рамках программы "14 высокозатратных нозологий" не наблюдается никаких ограничений, добавила Максимкина.