Эстония выбрала оптимальный вариант строительства СПГ-терминала

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Чиновники нашли лучший из возможных вариантов по строительству в Эстонии плавучего терминала СПГ, сообщил на пресс-конференции министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По этой схеме частное предприятие получает четкие обязанности обеспечить способность приема СПГ, а государственный оператор электро- и газосетей Elering - подключить этот терминал к сети газопередачи и пустить по сети газ. Ранее у Elering и частных инвесторов проекта - Alexela и Infortar - возникли разногласия, кому он будет принадлежать и какова будет стоимость его аренды.

"По-настоящему радует, что по итогам долгих переговоров мы достигли точки, с которой можно было бы начать", - сказал Аас.

Министр отметил, что конкурсы и работы по перевалочному причалу ведутся, теперь частная фирма сможет продолжить работу. "Надеемся, что по итогам к осени способность (приема СПГ - ИФ) будет создана", - сказал он, отметив при этом, что, хотя строительный процесс только начинается, также продолжится работа над планом "Б".

Как сообщил BNS исполнительный директор Infortar Мартти Талгре, 11 мая было принято предложение компаний Alexela и Infortar по строительству терминала СПГ. "Мы поняли, что принято наше предложение по созданию терминала СПГ, комплексному решению. Надеемся в ближайшее время получить и письменное подтверждение. Наряду с нами этой уверенности ждут и потребители, весь газовый рынок, эстонские промышленность и экономика в целом", - сказал он.

По словам Талгре, Alexela и Infortar к осени ждут от государства обеспечения доступа к сети газопередачи и региональному газовому рынку, без господдержки и всестороннего сотрудничества к осени запустить терминал не получится.

Разногласия сторон

Ранее Alexela и Infortar, которые строят плавучий СПГ-терминал в эстонском порту Палдиски, сочли неприемлемым предложение оператора Elering по строительству причала для терминала.

Председатель правления Alexela Марти Хяэль заявлял, что переговоры в течение двух месяцев показали отсутствие у Elering желания строить в Эстонии терминал - как к предстоящей осени, так и вообще.

"Разговор шел о том, что готовы ли мы, инвестируя почти 40 млн евро, считаться с возможностью убытков в размере от 15 до 30 млн. Вместе с тем, предлагаемый Elering план стоимостью почти 100 млн евро предполагает по сути покупку судна финнам за деньги эстонских налогоплательщиков. И его не останавливает даже тот факт, что аренда сроком на десять лет в два раза дороже начальной стоимости строительства судна, и что владелец этого судна получит исключительно большую прибыль", - утверждал Хяэль.

По его словам, Alexela и Infortar ставят своей целью обеспечить Эстонии надежность поставок газа уже на предстоящую зиму не только в объеме 20% потребления газа, но и всем промышленным потребителям, а также предоставить эстонской экономике конкурентное преимущество в регионе.

Alexela и Infortar предполагают, что Elering к осени этого года обеспечит необходимое для проекта газовое соединение, а власти - свободный рынок, не искаженный мерами госпомощи, как того уже много лет обещают частному сектору директивы ЕС и законы Эстонии.

В свою очередь, Elering сообщала, что предложение Alexela о строительстве терминала неприемлемо ни с точки зрения организации рынка, ни по стоимости. В частности, от частных инвесторов поступило предложение, в соответствии с которым Elering в качестве платы за аренду причала должен будет выплатить полную стоимость его строительства в 40 млн евро. При этом причал в будущем останется в собственности Alexela.

Elering заверил, что его цель - к концу года развить в Эстонии мощности по приемке СПГ, чтобы таким образом обеспечить надежность поставок газа в ситуации, когда прервутся поставки газа по трубе из России.

Министерство экономики Эстонии заверяло, что Elering, как госструктура, готова приобрести причал по цене, которая покроет доказанные расходы по его сооружению вкупе с доказанной прибылью.

Договор об эстонско-финском терминале СПГ

Эстония, как и другие страны Европы, в последнее время активизировала усилия по созданию инфраструктуры для приема СПГ в связи с планами отказаться от импорта российского газа. В апреле Эстония и Финляндия подписали рамочный меморандум в сфере создания мощностей по приему СПГ. В документе зафиксированы планы арендовать плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 ТВт.ч газа в год. Страны будут распределять затраты на терминал пропорционально тому, сколько каждая из них использует газа.

Стороны хотят максимально быстро, не позднее конца этого года, реализовать этот совместный проект. Доставкой терминала будут заниматься Elering и финская Gasgrid. Предполагается, что терминал будет работать в той стране, где будет быстрее создана обслуживающая инфраструктура, а в дальнейшем он будет располагаться в финском порту Инкоо.

Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 ТВт.ч, потребление Эстонии - около 5 ТВт.ч.