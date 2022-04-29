Эстония и Финляндия решили арендовать плавучий СПГ-терминал и отказаться от газа РФ к зиме

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Эстония и Финляндия подписали рамочный меморандум в сфере сотрудничества двух стран в создании мощностей по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство BNS.

В документе, который подписали министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля, зафиксированы планы арендовать плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 ТВт.ч в год. Страны будут распределять затраты на терминал пропорционально тому, сколько каждая из них использует газа.

В меморандуме также отмечается, что стороны хотят максимально быстро, не позднее конца этого года, реализовать этот совместный проект.

Доставкой терминала будут заниматься эстонская компания Elering и финская Gasgrid. Предполагается, что терминал будет работать в той стране, где будет быстрее создана обслуживающая инфраструктура, а в дальнейшем он будет располагаться в финском порту Инкоо.

"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы уже предстоящей зимой мы смогли справиться без газа российского происхождения. Обстановка на европейском рынке все более непредсказуемая и меняется за считанные дни", - отметил Аас.

Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 ТВт.ч, потребление Эстонии - около 5 ТВт.ч.