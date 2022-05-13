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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

WSJ сообщила о продаже "Совкомфлотом" нескольких танкеров на фоне санкций

WSJ сообщила о продаже "Совкомфлотом" нескольких танкеров на фоне санкций
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" продал "около дюжины судов" покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, "Совкомфлот" продал пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, который стал владельцем судов.

СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течении некоторого времени.

Судовые брокеры заявили, что некоторые из проданных судов сменили названия и регистрируются под разными флагами, чтобы застраховаться.

"Совкомфлот" ранее заявлял, что "к продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений".

По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов "Совкомфлота" состоял из 134 судов, говорилось на сайте компании. Список включал 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов.

Совкомфлот
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