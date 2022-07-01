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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Вступили в силу британские санкции против "Совкомфлота"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Санкции Великобритании в отношении "Совкомфлота", применение которых было отсрочено до 30 июня, вступили в силу.

30 июня истекал срок действия лицензии на завершение операций с "Совкомфлотом". Информацию о его продлении Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) министерства финансов Великобритании не публиковало.

"Совкомфлот" попал под санкции королевства 24 марта. Тогда в списки OFSI была включена целая группа российских компаний и банков. Санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Позже британский регулятор выдал "Совкомфлоту" лицензию на завершение операций сроком действия с 29 марта до 15 мая. Лицензия распространялась на "Совкомфлот" и его дочерние компании.

В мае OFSI продлил срок действия лицензии по "Совкомфлоту" до 30 июня 2022 года.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. По последним данным, список флота собственных и зафрахтованных судов "Совкомфлота" составляет 111 судов. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

OFSI Совкомфлот Великобритания
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