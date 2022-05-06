"Совкомфлот" на фоне санкций планирует продать часть "возрастного" флота

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" намерен продать "возрастной" флот и суда, эксплуатация которых ограничена из-за введенных против российского флота санкций, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе компании.

В СКФ назвали преувеличенной появившуюся ранее в СМИ информацию о распродаже флота и планах по продаже трети судов компании из-за санкций.

"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сообщили в компании.

По данным на конец февраля, список флота собственных и зафрахтованных судов "Совкомфлота" состоял из 134 судов, говорилось на сайте компании. Список включал 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов.