"Ростелеком" задумался о монополии на поставку в РФ серверов в рамках госзакупок

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" предложил назначить свою аффилированную структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники (серверов и систем хранения данных, СХД) в рамках государственных закупок, пишет газета "Коммерсантъ". РБК в марте также сообщал о том, что правительство задумалось о создании единого закупщика для компьютеров и телеком-оборудования.

Идею "единого окна" для закупок раскритиковали крупнейшие IT-компании, включая "Ланит" и "Крок", но предложение все еще обсуждается, пишет "Ъ".

Источник издания, близкий к Минцифры, уточнил, что в начале апреля один из замглавы министерства продвигал идею предоставить "Ростелекому" монополию на поставку в РФ серверов, СХД и продажу облачных сервисов. Причем, как отмечается, "Ростелеком" хотел продавать серверы не только госкомпаниям и ведомствам, но и всем участникам рынка.

В Минцифры между тем утверждают, что об инициативе "Ростелекома" ничего не знают и в целом не поддерживают идею о единственном поставщике вычислительной техники в рамках госзакупок.

Участники обсуждения отмечали несколько минусов данной инициативы. Во-первых, есть вероятность, что наделение структуры "Ростелекома" такими широкими функциями поставило бы под угрозу санкционных рисков сначала саму компанию, а затем и всех партнеров. Зарубежные регуляторы могут легко отследить такую компанию, потому что конечную страну – потребителя вычислительной техники легко выяснить, отметил гендиректор "Норси-Транса" Сергей Овчинников. По мнению эксперта, будет лучше, если каждая российская компания сама будет налаживать схемы ввоза оборудования.

Второй недостаток инициативы – отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно, добавляет другой собеседник "Ъ".

Дефицит вычислительной техники в РФ возник после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций. Поставку и продажу техники приостановили крупнейшие вендоры: Lenovo, HP, Huawei. Ранее представители Минцифры и Минпромторга отрицали дефицит техники на рынке серверов и систем обработки данных, но сейчас все же пытаются найти выход из ситуации, отмечает "Ъ".