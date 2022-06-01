Российские сотовые операторы будут вместе тестировать отечественное оборудование

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские сотовые операторы планируют создать рабочую группу, которая займется совместным тестированием отечественного телеком-оборудования, сообщил на конференции ЦИПР-2022 директор по стратегиям и долгосрочному планированию развития сети "Вымпелкома" Владимир Валькович .

"Есть интерфейс в сторону рабочей группы с операторами. Мы активно со всеми нашими коллегами общаемся по теме, кто уже что переиспользовал, кто уже что-то протестировал или уже использует", - сказал Валькович.

Он также сообщил, что сейчас российские телеком-операторы формируют "воронку вендоров" - в первую очередь, российских - для поставки операторам различного сетевого оборудования. "К сожалению, не на каждом сетевом слое сейчас есть уже готовые решения. Здесь без совместных усилий достаточно трудно решить эту задачу", - отметил Валькович.

По его словам, если раньше у операторов был широкий выбор зарубежных вендоров, то после их ухода остались отечественные производители, а их - "один, максимум - два" по определенным направлениям.

"Использовать эти решения достаточно сложно, потому как коллеги не всегда апробировали эти решения в сетях. Поэтому здесь операторы должны, наверно, отойти от стандартных процедур, в каком-то смысле упростить логистические процедуры, ускорить закупочные процедуры и дать шанс производителям быстрее "вставать" на сеть, быстрее проверять свои гипотезы, быстрее пытаться предложить для оператора свои решения", - сказал представитель "Вымпелкома".

Также он обратил внимание на то, что зачастую стоимость российских решений выше зарубежных аналогов.

"Мы уже сталкиваемся с ситуацией, когда очень хорошие решения, которые мы готовы применять, пока неконкурентны по ценам, что в условиях такого монопольного предложения, когда бывает один вендор российский, максимум - два, в этих условиях очень часто есть соблазн дать такую (высокую - ИФ) цену. Это ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведёт, потому что все равно тогда начнутся поиски каких-то альтернатив, которые общую задачу на самом деле не решат. Мой призыв к вендорам - подумать над этим и все-таки не предлагать решения, которые заведомо дороже, чем зарубежные аналоги", - заявил Валькович.

По его словам, в самом "Вымпелкоме" создано отдельное подразделение, которое занимается изучением рынка отечественного телеком-оборудования и взаимодействием с участниками рынка. Также у компании созданы лаборатории по тестированию отечественного оборудования в Москве и регионах. "Есть лабораторные стенды, которые мы готовы разворачивать, в том числ, с нашими заказчиками, которые позволяют протестировать какие-то частные замкнутые решения, выделенные сети", - сказал представитель "Вымпелкома".