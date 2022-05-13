Рубль днем перешел к снижению в рамках коррекции после утреннего укрепления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский рубль в ходе дневных торгов в пятницу перешел к умеренному снижению в рамках коррекции после обновления утром максимальных значений с начала 2020 года в паре с долларом и рекордных уровней с лета 2017 года в паре с евро.

Курс доллара США составил 65,0875 руб./$1 в 13:40 по московскому времени, что на 1,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар опускался до 62,625 руб./$1). Евро к этому моменту стоил 67,2725 руб./EUR1, подорожав на 2,02 рубля (в первые минуты торгов европейская валюта уходила ниже 64,95 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,89 рубля - до 66,07 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 13 мая был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Кроме того, укреплению нацвалюты способствовало и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Вместе с тем к середине дня на внутреннем валютном рынке активизировались покупатели иностранной валюты, заметно подешевевшей за последние дни. Поводом для этого мог послужить как календарный фактор - последний день недели, когда довольно часто игроки предпочитают частичное закрытие прибыльных позиций, так и опасения, что уже на следующей полноценной неделе Банк России может объявить о некоторых мерах послабления валютного контроля для того, чтобы стабилизировать ситуацию и приостановить резкое укрепление нацвалюты, что в будущем может привести к снижению доходов как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.