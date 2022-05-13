Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю смешанной динамикой фишек и индексов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу и короткую торговую неделю смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне коррекционного отскока вверх внешних площадок и коррекционного ослабления рубля в преддверии выходных. Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов во главе с расписками TCS Group (+4,8%), ранее на неделе выступавших аутсайдерами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2307,5 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1132,23 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 64,37 рубля (+1,07 рубля), утром курс падал в район 62,6 руб./$1.

За короткую торговую неделю индекс МосБиржи потерял 3,6%, индекс РТС вырос на 4,1% на фоне снижения доллара на 5,03 рубля.

Кроме TCS подорожали в пятницу акции "Газпрома" (+2,1%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,3%), Сбербанка (+0,9% и +0,1% "префы"), АФК "Система" (+0,9%), ВТБ (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (+0,4%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,8%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -2,3% "префы"), "Магнита" (-1,8%), Polymetal (-1,6%), "Северстали" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), UC Rusal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

У России есть серьезные сомнения по поводу безобидности вступления Украины в ЕС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента", - сказал он журналистам в Душанбе в пятницу, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи завершил неделю выше отметки 2300 пунктов благодаря улучшению рыночного сантимента в пятницу при низких объемах торгов. Спросом пользовались "фишки" финансового и нефтегазового секторов.

В целом негативные настроения на российском фондовом рынке на следующей неделе могут сохраниться. Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2400 пунктов, тяготея к нижней границе коридора, полагает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на положительной динамике индекса МосБиржи сказались два фактора - достижение уровня технической поддержки, откуда можно было ожидать отскок, а также умеренное ослабление курса рубля к доллару. Активизация покупок инвалюты в пятницу - обычное явление, связанное с желанием части инвесторов переждать выходные в долларах и евро из-за опасений реализации негативных событий в эти дни. Фундаментально же ситуация на валютном рынке не поменялась - в условиях действующих мер валютного контроля рубль может продолжить укрепляться в направлении 60 руб./$1.

Торговые обороты оставались невысокими из-за нехватки позитивных драйверов и актуальных идей на рынке. Давление на акции оказывают геополитика и валютный фактор - эта ситуация останется в центре внимания участников торгов и в понедельник. Нефть Brent превысила $110 за баррель, поскольку угроза перебоев поставок российской нефти из-за геополитических коллизий перевешивает все понижательные факторы, в том числе волну заболеваемости коронавирусом в КНР.

В начале следующей недели пройдет совещание глав МИД Евросоюза, где будет обсуждаться вопрос новых санкций в отношении РФ. Также 16 мая будут опубликованы экономические прогнозы в отношении ЕС. Индекс МосБиржи 16 мая продолжит формироваться в пределах 2285-2400 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к концу торговой сессии пытался выйти в "плюс", при этом на этот раз на фоне разворота рубля более слабо смотрелся индикатор РТС.

Котировки TCS Group в пятницу восстанавливали позиции после падения предыдущих сессий. На следующей неделе в среду группа должна представить финансовые результаты за I квартал. Золото в пятницу опустилось до нового минимума с февраля (в район $1800 за унцию), обеспечивая продолжение продаж в акциях золотодобытчиков.

Американский рынок завершает неделю восходящей коррекцией, но в целом остается под нисходящим давлением и рискует впоследствии продолжить обновление минимумов в преддверии повышения процентных ставок ФРС. На следующей неделе на макроэкономическом фронте стоит выделить выступление главы ФРС Пауэлла, данные по розничным продажам и промышленному производству, а также рынку жилья страны. В Европе на следующей неделе ожидается выступление главы ЕЦБ Лагард, публикация пересмотренных данных по ВВП и индексу потребительских цен еврозоны, производственной инфляции Германии, рынку труда и инфляции Великобритании.

Нефть в пятницу ускорила рост. В Евросоюзе в пятницу заявили, что на следующей неделе будут стараться утвердить новые антироссийские санкции единым пакетом, имея в виду в том числе нефтяное эмбарго, от которого страны из-за несогласия Венгрии вынуждены были отказаться на этой неделе. Подобная перспектива создает предпосылки роста цен к новым локальным максимумам в случае введения эмбарго.

Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю ниже ближайших сопротивлений 2350 и 1150 пунктов, что предвещает сохранение нисходящего давления. Тем не менее, в случае коррекционного роста зарубежных площадок и отсутствия негативных геополитических сигналов, попытки повышения на российских биржах также возможны. Рубль в то же время разворачивается вниз против доллара и евро от многолетних пиков в ожидании новых санкций стран "большой семерки", о которых может быть объявлено в начале следующей недели, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Борель вновь заявил о том, что обсуждение нефтяного эмбарго на российскую нефть продолжится. Становится очевидным, что радикального решения этого вопроса в Европе нет, остальное на рынок оказывает весьма слабое влияние.

Поводом для роста акций "Газпрома" могло послужить опровержение о предполагаемой приостановке поставок газа в Финляндию. Сами поставки сложно назвать значимыми, но сам факт можно считать позитивным. Сектор финансов растет за счет отскока расписок TCS Group - даже до обострения геополитической ситуации эти бумаги относились к группе наиболее волатильных. "НОВАТЭК" получил разрешение на дальнейшее проведение программы обратного выкупа. ТМК отказалась от моратория на банкротство, что предполагает возможные выплаты дивидендов.

Власти Шанхая заявили о том, что будут постепенно смягчать транспортные ограничения в мегаполисе. Соответственно, рынок ждет постепенное восстановление китайского спроса на нефть, что подогревает котировки, полагает Кочетков.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, южнокорейский KOSPI - на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 2,1-2,6%) и США (индексы растут на 1,4-3,5% во главе с Nasdaq).

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу подтвердил, что ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается после последствий пандемии. По его словам, экономическая ситуация в Японии "полностью отличается" от США и Европы, где экономика уже восстановилась до доковидных уровней, а инфляция растет гораздо более высокими темпами, чем в Японии.

Инвесторы оценивают вероятность того, что на следующей неделе Народный банк Китая проведет снижение ставок для поддержания экономического роста в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае упал до 59,1 пункта по сравнению с 65,2 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное снижение индекса - до 64 пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают рост на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $111,03 за баррель (+3,3% и -0,1% в четверг), июньская цена WTI - $110,11 за баррель (+3,8% и +0,4% накануне).

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+22,9%), "ИК Русс-инвест" (+8,7%), "МРСК Урала" (+6,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (+5,3%), "Ютэйр" (+5,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (+5,1%), расписки EMC (+4,7%), Fix Price (+3,7%), акции ПАО "Таттелеком" (+3,5%), "Акрона" (+3,3%), ГДР Ros Agro (+3,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+3,2%), "Мосэнерго" (+3,1%).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале выросла на 38,6% в годовом выражении, до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 20,5%, до 21,26 млрд руб.

Подешевели акции ПАО "Уралкуз" (-7,1%), "Нижнекамскнефтехима" (-4,5% и -3,8% "префы"), ПАО "Россети Волга" (-3%), расписки Cian (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 15,605 млрд рублей (из них 4,06 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").