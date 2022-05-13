ЕС на следующей неделе утвердит военную помощь Украине на полмиллиарда евро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен на следующей неделе утвердить четвертый транш военной помощи Украине в размере 0,5 млрд евро, несмотря на сложности законодательных процедур ЕС.

"Мы надеемся на политическое соглашение на следующей неделе, естественно, с учетом национальных бюджетных процедур", - заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, комментируя программу намеченной на 17 мая встречу глав Минобороны стран ЕС.

По его словам, в этот день министры обороны будут обсуждать ситуацию "на земле" и различные треки действий ЕС: военные, дипломатические и экономические. Во встрече, кроме министров 27 стран, примут участие также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее 13 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил утвердить четвертый транш военной помощи Украине. Размер его, как и предыдущих, составит 500 млн евро. С 24 февраля ЕС ассигновал уже 1,5 млрд евро на поставки вооружений Украине. Он обещал продолжать эту помощь в тесном взаимодействии с партнерами, прежде всего США и Великобританией.

Анонимный собеседник журналистов сообщил, что в четвертом транше несколько сокращено соотношение между летальным и нелетальным вооружением. В первых трех траншах выделалось по 450 млн евро на летальное вооружение и по 50 млн на нелетальное. Предложение по четвертому траншу предусматривает 490 млн на летальное вооружение и 10 млн на нелетальное. Киев просит поставлять больше тяжелых вооружений, и страны ЕС по возможности будут следовать запросу.

Военные поставки ЕС Украине осуществляются через готовую структуру - Европейский фонд мира (EPF). Создан специальный клиринговый механизм, который рассчитывает стоимость военной техники и боеприпасов, поставленных на Украину каждой страной ЕС, и сумму возмещения ей из фонда.

Фонд возмещает стоимость только после документального подтверждения, что вооружение действительно поставлено и передано украинцам. Пока ни одна из стран ЕС не получила денег из EPF, поскольку еще не утверждена методология подсчета, сказал этот чиновник.

"Каждая страна следует своим национальным процедурам, мы уважаем их", - заявил он и затруднился предсказать сроки принятия решений, но выразил уверенность, что политические соглашение будет подтверждено. Комитет фонда на следующей неделе должен решить порядок выплат поставщикам из первого транша помощи.

"Мы продолжаем работу в рамках этого клирингового механизма, военные поставки идут. Мы также продолжаем отличное сотрудничество с нашими партнерами. Особенно с США. В Рамштайне (на военной базе США в Германии - ИФ) месяц назад было принято соответствующее решение. Помощь будет координироваться с военным командованием США в Европе", - сказал он.

ЕС направил в Штутгарт офицера связи ЕС для работы на постоянной основе в штабе американского военного командования в Европе. Военные ЕС работают также на ежедневной основе с Киевом.