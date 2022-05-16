Завод Haval под Тулой возобновил работу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Автомобильный завод Haval (бренд китайской Great Wall Motor) в Тульской области с 16 мая возобновил работу, сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области.

Ранее производство на тульском предприятии было приостановлено с 30 апреля по 15 мая для проведения технического обслуживания оборудования и инвентаризации.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что пока предприятие будет работать в одну смену.

Автозавод Haval полного цикла расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также производство компонентов. Инвестиции в первую очередь предприятия превысили $500 млн.

Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время здесь выпускаются пять моделей: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9, кроссоверы Dargo и Jolion.

Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность – 150 тыс. машин в год.