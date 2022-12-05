Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили выплату дивидендов за 2021 г. и промежуточных за 9 мес.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 537 руб. на акцию и по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 руб./а, сообщила компания.

В мае совет директоров принял решение о необходимости отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год в связи с нестабильными условиями работы и ограничениями в учетных и банковских системах. Акционеры поддержали данное решение на годовом собрании.

Между тем, в конце ноября совет директоров НК в связи с устойчивым финансовым положением "ЛУКОЙЛа" и устранением значительной части ограничений по выплате дивидендов рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год за счет нераспределенной прибыли прошлого года.

Через несколько дней после этого совет директоров рекомендовал и промежуточные дивиденды, но компании пришлось отступить от дивидендной политики, чтобы сохранить финансовую стабильность. В соответствии с положением о дивидендной политике компания направляет на выплату дивидендов не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. При этом дивидендная политика НК основана на предпосылке свободного доступа к рынкам капитала с целью своевременного рефинансирования долга и финансирования сделок по приобретению активов за счет заемных средств.

"Однако в 2022 году в связи с прекращением доступа к международным рынкам капитала компания направила значительный объем собственных средств на досрочное погашение долга, выкуп еврооблигаций и финансирование сделок по приобретению активов. Поэтому с целью сохранения устойчивого финансового положения компании данные факторы были учтены при определении рекомендуемого размера промежуточного дивиденда за 2022 год", - пояснял "ЛУКОЙЛ".

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 21 декабря 2022 года.

По итогам девяти месяцев 2021 года промежуточные дивиденды "ЛУКОЙЛа" составили 340 рублей на акцию. Дивиденды за 2020 год составляли 213 руб./ао.

Уставный капитал НК состоит из 692 865 762 обыкновенных акций.