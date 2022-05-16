ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank, в котором он владел долей в 19%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского банка.

ВТБ являлся акционером CQUR Bank с момента создания банка в январе 2019 года. По данным QFC (катарский правительственный орган регулирования), объявленный уставный капитал кредитной организации составляет $100 млн, оплаченный капитал - $25 млн. В числе других крупных акционеров CQUR помимо ВТБ указывался Amathus Investment Fund SPC Ltd.

ВТБ после начала спецоперации на территории Украины попал в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, что стало серьезным ударом по его международному бизнесу. Так, в апреле ВТБ потерял контроль над дочерним банком в Европе. Кроме того, из-за санкций дочерняя структура в Лондоне подала заявление в суд на переход под внешнее управление.

До санкций группа ВТБ включала свыше 20 кредитных и финансовых компаний с совокупными активами на начало 2022 года в 20,9 трлн рублей. Банки группы работают в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Грузии. Кроме того, ВТБ владеет 50-процентной долей в совместном российско-вьетнамском банке ВРБ и 50,1% в ангольском Banco VTB Africa.